Четверг, 8 февраля, 2024

МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев 8 февраля

Видимость на дорогах снизится до 500-1000 метров, ожидается гололедица. Местами образуются снежные заносы.

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МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев 8 февраля

7info
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Губернатор Малков поздравил рязанцев с Днём российской науки
Изображение от wirestock на Freepik

В первой половине дня 8 февраля погода на территории Рязанской области будет потенциально опасной. Метеопредупреждение разместил сайт регионального ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков, в регионе местами сохранится западный, северо-западный, скорость которого порывами будет достигать порывами 14-19 м/с. Будет идти снег, местами метель.

Видимость на дорогах снизится до 500-1000 метров, ожидается гололедица. Местами образуются снежные заносы.

МЧС призывает рязанцев соблюдать осторожность.

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