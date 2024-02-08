МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев 8 февраля

В первой половине дня 8 февраля погода на территории Рязанской области будет потенциально опасной. Метеопредупреждение разместил сайт регионального ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков, в регионе местами сохранится западный, северо-западный, скорость которого порывами будет достигать порывами 14-19 м/с. Будет идти снег, местами метель.

Видимость на дорогах снизится до 500-1000 метров, ожидается гололедица. Местами образуются снежные заносы.

МЧС призывает рязанцев соблюдать осторожность.