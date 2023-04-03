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Понедельник, 3 апреля, 2023
Татьяна Проводина

МЧС: Уровень воды в Оке в черте Рязани за сутки вырос на 15 сантиметров

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

Уровень воды в реке Оке в черте Рязани за сутки поднялся на 15 сантиметров до 569 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста города. Данные на 11 часов 3 апреля приводит региональный главк МЧС.

У села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 20 сантиметров (567 сантиметров выше нулевой отметки).

В районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 10 сантиметров (519 сантиметров выше нулевой отметки).

В черте р.п. Кадом уровень воды в реке Мокша поднялся на 8 сантиметров (652 сантиметра выше нулевой отметки).

В реках Проня, Ранова и Верда возле н.п. Быково, села Троица и города Скопина уровень воды понизился.

Подтопленными остаются 10 низководных мостов, 6 участков дорог и 114 приусадебных участков.

Отрезаны от «большой земли» 10 населённых пунктов в 6 районах Рязанской области. В регионе организовано 6 лодочных переправ.

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