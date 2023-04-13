МЧС предупреждает жителей Рязанской области об усилении ветра

Во второй половине дня 13 апреля в Рязанской области местами ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 13-18 м/с.

Метеопредупреждение публикует региональный главк МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков.

Предупреждение распространяется на ночь и день 14 апреля.

Жителей региона призвали соблюдать правила безопасности в непогоду. Нельзя стоять под крышами домов, рекламными конструкциями, линиями электропередачи и деревьями. По возможности следует ограничить время нахождения на улице.