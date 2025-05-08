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Фото: Изображение от prostooleh на Freepik
Общество

МЧС предупредило рязанцев о понижении температуры до 0°с

Анастасия Мериакри

МЧС предупредило рязанцев о неблагоприятных природных условиях. В Рязанской области ожидается понижение температуры с 9 по 10 мая.

По данным Гидрометцентра Рязанской области в ночные часы с 9 по 10 мая ожидается понижение температуры от 0°с до — 5°с.

МЧС России напоминает:

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— крайне опасно использовать для обогрева неисправные приборы, камины,

— пользоваться открытыми источниками огня,

— отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель, 

— необходимо соблюдать осторожность при использовании печного отопления, своевременно проводить ремонт печей и следить за их исправностью. 

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