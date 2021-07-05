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Понедельник, 5 июля, 2021
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Мажоры из Сибири убили мастера спорта и получили по 14,5 года колонии

Никита Брыкин
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В Красноярске суд вынес приговор Сергею Шмелеву и Андрею Шилову – сыну экс-судьи и его приятелю, которые до смерти избили мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина, сообщает РЕН ТВ.

Жуткая история произошла в сентябре 2019 года. Злоумышленники по телефону поругались с 31-летним знакомым. Парни приехали к оппоненту домой, чтобы выяснить отношения. В итоге Шмелев и Шилов избили Сисигина на лестничной клетке, после чего продолжили издеваться над ним в квартире.

При этом мужчины снимали избиение на камеру, специально вымазывая себя кровью жертвы. Также утверждается, что они не пускали к пострадавшему врачей.

Отметим, что каждого из молодых людей приговорили к четырнадцати с половиной годам колонии строгого режима и взыскали с них пять с половиной миллионов рублей.

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