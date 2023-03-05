7 марта православные христиане вспоминают святого Маврикия и его 70 войнов. Маврикий жил в сирийском Апамее, был крупным военачальником и тайно исповедовал христианство. Его вместе с сыном привели на суд, когда начались гонения на последователей веры Христовой. Они оба отказались вернуться к язычеству, за то были приговорены к жутким пыткам. Судьбу своего командира решили разделить и 70 войнов.

В народном календаре 7 марта – Маврикиев день. Наши предки сегодня следили за птицами, чтобы предсказать наступающую весну. Считалось, что увидеть сегодня птицу на окне или гнездо в лесу – к приятным событиям в жизни.

Что нельзя и можно делать 7 марта

Хозяйкам 7 марта запрещается заниматься рукоделием. Вязание и вышивание могут привести к печальным последствиям, например, к болезненному расставанию с близкими.

Не стоит вытирать руки, лицо и тело чужим полотенцем. Это может привести к ругани и скандалам.

На стол 7 марта подавали особые обрядовые калачи. Их нужно обязательно доесть, чтобы в дом пришло счастье.

Супругам нельзя спать раздельно. Семейное благополучие может сменить болезненный развод.

Народные приметы 7 марта

Если небо чистое, и солнце светит ясно – погода резко ухудшится;

Холодный день 7 марта – к сырому лету;

Если запел жаворонок, жди раннюю весну;

Голуби воркуют – к теплу.