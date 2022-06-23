Материнский капитал хотят разрешить тратить на покупку земли 

Материнский капитал необходимо разрешить тратить на покупку земельных участков. Соответствующий проект закона разработан, обсуждается экспертами и готовится к внесению в Госдуму, сообщили «Известиям» в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ). Сейчас маткапитал можно использовать на строительство дома, но, не имея земли, реализовать это право сложно, подчеркнули в ОНФ.
Подготовленные поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предлагают, что семьи смогут направлять не более половина средств маткапитала на приобретение земельного участка. А оставшиеся деньги можно будет тратить на другие, предусмотренные законом цели, в том числе и на строительство жилого дома на приобретенном участке.
27 июня инициативу рассмотрят на экспертной площадке Народного фронта. Затем проект закона планируют внести в Госдуму от лица подержавших инициативу депутатов, рассказали авторы инициативы.
Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Деньги на почву: использование маткапитала могут расширить на покупку земли