Мать уморила голодом грудного ребёнка во Владимирской области

В городе Ковров Владимирской области произошло жуткое преступление — молодая мать оставила своего малолетнего сына одного дома на продолжительное время без еды и воды, что привело к его смерти. Подробности ЧП рассказали журналисты «КП-Владимир», опираясь на информацию от нескольких источников.

18 октября в полицию поступил тревожный звонок. Очевидец сообщил о страшной находке — мертвом ребенке, найденном в коробке возле дома на улице Восточной. Мальчика обнаружили среди детских вещей, по внешнему виду он был грудничком. Для небольшого Коврова, с населением около 100 тысяч человек, это событие стало настоящим шоком.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа, включая опытных криминалистов и руководство местного отделения полиции. Приехали даже представители из регионального управления МВД. Чтобы установить личность ребенка, оперативники обошли все дома в округе, расспрашивая местных жителей.

Спустя некоторое время была установлена личность мальчика — ему было около полутора лет. 19-летняя мать ребенка призналась, что летом ушла из дома, чтобы развлекаться, оставив сына одного без еды и воды. Вернувшись через несколько месяцев, она обнаружила его мертвым.

Мешавший в доме труп девушка положила в коробку и вынесла во двор, положив рядом с домом. Там её вскоре нашли прохожие.

Против матери возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Следствие выясняет обстоятельства жизни и воспитания ребенка, а также допрашивает родственников и свидетелей. Точная причина смерти будет установлена судебно-медицинской экспертизой, но следователи предполагают, что мальчик умер от голода или обезвоживания.

Остаются вопросы: почему отец ребёнка, хоть и не живший с семьей, не забил тревогу? Почему бабушка, воспитывающая старшего сына женщины, не интересовалась судьбой младшего внука? И как соседи могли не услышать крики ребёнка, если он долго оставался без присмотра и еды?

Делом уже заинтересовался глава Следкома Александр Бастрыкин, затребовавший доклад о ходе расследования.