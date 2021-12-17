Мать рязанки Елены Логуновой рассказала о жизни после исчезновения дочери

Мать рязанки Елены Логуновой Наталия Кошелева рассказала о жизни после исчезновения дочери 25 июля. Соответствующий пост она разместила в своём Instagram-аккаунте.

С момента пропажи Елены Логуновой прошло почти пять месяцев. Её мать признаётся, что помнит «каждый день, который прошёл после 25 июля, каждый день, после которого пропала моя дочь».

«Я жду когда закончится день и наступит следующий в надежде на перемены . Я никогда не задумывалась о том какую боль испытывают родители, чьи дети пропадают… никогда!!!! Сегодня я могу смело заявить о том, какя это жгучая нестерпимая боль», — пишет Наталия.

Она говорит, что «не может себе позволить думать, что Лены нет». В заключение Наталия Кошелева обращается к людям, которые помогают искать дочь, и благодарит их.

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Ранее адвокат заявил о скором появлении подозреваемого в деле пропавшей рязанки Елены Логуновой.