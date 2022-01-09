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Воскресенье, 9 января, 2022
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Мать раскрыла правду об изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в Костроме

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Жительница Костромы рассказала в эфире телеканала «Россия 1» подробности о трагедии с участием ее пятилетней дочери.

По словам женщины, она отпустила девочку одну на улицу. Мать планировала, что через пять минут спустится к ней после окончания уборки в культурном центре.

«Замыла ведро, убрала тряпку и побежала, я думала, она ушла домой, потому что она знает дорогу, но ее не оказалось и там», – пояснила костромичка.

Не обнаружив дочь на улице, женщина сразу же позвонила в полицию.

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Ранее арестовали двух мужчин 44 и 24 лет, которые признались в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Она украли ее с улицы, отнесли в комнату общежития, где устроили расправу. Злоумышленники состояли в гомосексуальных отношениях.

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