Мать подозреваемого в убийстве девочки в Башкирии заявила о его невиновности

Мать одного из подозреваемых в убийстве и изнасиловании 15-летней девочки в село Питяково прокомментировала случившееся, пишет Уфа1.

По версии следствия, двое местных жителей 21 и 24 лет привели ее в дом, где изнасиловали и убили, а тело спрятали в яме.

По предварительным данным, 26 августа девочка поехала на день рождения родственницы. В дом, где проходил праздник, пришли двое молодых людей. Позже они пригласили жертву к себе, после чего ее уже никто не видел живой. Позже один из них дал признательные показания, его поместили под арест.

Источник уточнил, что парни ранее судимы. Мать одного из них не верит в его виновность.

«Он и котенка не обидит. <…> Он сам — хороший парень, добрый, трудолюбивый. Наркотики и крепкое спиртное не употреблял», — пояснила женщина.

Она отметила, что предыдущая судимость у сына появилась, когда ему не было 18 лет. Тогда старшие приятели просили его сдать краденный металлолом.