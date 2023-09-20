Среда, 20 сентября, 2023
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Мать Елены Логуновой сообщила о «подготовленной провокации»

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Наталия Кошелева, мать убитой в Рязани Елены Логуновой, написала пост ВКонтакте. Женщина выразила благодарность работникам дошкольного отделения Белоомутской школы № 1.

По словам Кошелевой, педагоги законно «купировали подготовленную провокацию с участием Ирины Логуновой, ее супруга Сергея Логунова и нахалки адвокатессы».

В чём заключалась «провокация», Наталия не пишет. Из текста можно понять, что родители Александра Логунова пытались общаться с внучкой без ведома Кошелевой.

Напомним, в убийстве Елены Логуновой обвиняется муж Александр. Сейчас идёт суд.

Мать Елены Логуновой сообщила о «подготовленной провокации»

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