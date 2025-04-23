Мастером спорта России по легкой атлетике провела мастер-класс для рязанских студентов

Мастером спорта России по легкой атлетике Елена Безрукова 22 апреля провела зарядку для студентов Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева. Об этом сообщается в группе университета ВКонтакте.

В мастер-классе приняли участие студенты факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования. Зарядка началась с разминки.

Елена Безрукова продемонстрировала упражнения на развитие гибкости, силы и выносливости. Мастер спорта дала советы по технике выполнения упражнений и правильному дыханию. Её опыт и профессионализм вдохновили всех участников на достижение новых спортивных высот.