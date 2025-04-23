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Спорт

Мастером спорта России по легкой атлетике провела мастер-класс для рязанских студентов

Анастасия Мериакри

Мастером спорта России по легкой атлетике Елена Безрукова 22 апреля провела зарядку для студентов Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева. Об этом сообщается в группе университета ВКонтакте.

В мастер-классе приняли участие студенты факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования. Зарядка началась с разминки.

Елена Безрукова продемонстрировала упражнения на развитие гибкости, силы и выносливости. Мастер спорта дала советы по технике выполнения упражнений и правильному дыханию. Её опыт и профессионализм вдохновили всех участников на достижение новых спортивных высот.

Мастером спорта России по легкой атлетике провела мастер-класс для рязанских студентов Елена Безрукова продемонстрировала упражнения на развитие гибкости, силы и выносливости. Мастер спорта дала советы по технике выполнения упражнений и правильному дыханию.
Мастером спорта России по легкой атлетике провела мастер-класс для рязанских студентов Елена Безрукова продемонстрировала упражнения на развитие гибкости, силы и выносливости. Мастер спорта дала советы по технике выполнения упражнений и правильному дыханию.
Мастером спорта России по легкой атлетике провела мастер-класс для рязанских студентов Елена Безрукова продемонстрировала упражнения на развитие гибкости, силы и выносливости. Мастер спорта дала советы по технике выполнения упражнений и правильному дыханию.
Мастером спорта России по легкой атлетике провела мастер-класс для рязанских студентов Елена Безрукова продемонстрировала упражнения на развитие гибкости, силы и выносливости. Мастер спорта дала советы по технике выполнения упражнений и правильному дыханию.
Мастером спорта России по легкой атлетике провела мастер-класс для рязанских студентов Елена Безрукова продемонстрировала упражнения на развитие гибкости, силы и выносливости. Мастер спорта дала советы по технике выполнения упражнений и правильному дыханию.
Мастером спорта России по легкой атлетике провела мастер-класс для рязанских студентов Елена Безрукова продемонстрировала упражнения на развитие гибкости, силы и выносливости. Мастер спорта дала советы по технике выполнения упражнений и правильному дыханию.
Мастером спорта России по легкой атлетике провела мастер-класс для рязанских студентов Елена Безрукова продемонстрировала упражнения на развитие гибкости, силы и выносливости. Мастер спорта дала советы по технике выполнения упражнений и правильному дыханию.
Мастером спорта России по легкой атлетике провела мастер-класс для рязанских студентов Елена Безрукова продемонстрировала упражнения на развитие гибкости, силы и выносливости. Мастер спорта дала советы по технике выполнения упражнений и правильному дыханию.
Мастером спорта России по легкой атлетике провела мастер-класс для рязанских студентов Елена Безрукова продемонстрировала упражнения на развитие гибкости, силы и выносливости. Мастер спорта дала советы по технике выполнения упражнений и правильному дыханию.
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