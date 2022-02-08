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Вторник, 8 февраля, 2022

Массовая потасовка с поножовщиной в кафе на юго-востоке Москвы попала на видео

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Массовая потасовка с поножовщиной в кафе на юго-востоке Москвы попала на видео

Александр Ильин
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7 февраля в кафе на Шарикоподшипниковой улице Москвы произошла массовая драка с поножовщиной, пострадали три человека. Видео инцидента публикует РЕН ТВ.

Судя по опубликованным кадрам, потасовка началась после того, как один из посетителей толкнул другого. После к драке подключились другие горожане. Предварительно, в конфликте участвовали не менее 8 человек. 

В результате инцидента трое мужчин — 22, 25 и 30 лет — доставлены в больницу с ножевыми ранениями. 

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Причины случившегося выясняются. По словам сотрудников заведения, мужчины прежде вели себя спокойно.

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