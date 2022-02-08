Массовая потасовка с поножовщиной в кафе на юго-востоке Москвы попала на видео

7 февраля в кафе на Шарикоподшипниковой улице Москвы произошла массовая драка с поножовщиной, пострадали три человека. Видео инцидента публикует РЕН ТВ.

Судя по опубликованным кадрам, потасовка началась после того, как один из посетителей толкнул другого. После к драке подключились другие горожане. Предварительно, в конфликте участвовали не менее 8 человек.

В результате инцидента трое мужчин — 22, 25 и 30 лет — доставлены в больницу с ножевыми ранениями.

Реклама

Причины случившегося выясняются. По словам сотрудников заведения, мужчины прежде вели себя спокойно.