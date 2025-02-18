В ночь с 17 на 18 февраля 2025 года российские войска нанесли удары по ряду ключевых объектов военной, промышленной и энергетической инфраструктуры Украины. Подробности сообщил телеграм-канал «Изнанка».

Замост, Харьковская область (23:30 17.02 — 00:40 18.02.2025)

В результате удара поражён пункт ремонта бронетехники 3-й отдельной танковой бригады, специализировавшийся на ремонте и восстановлении западных образцов бронетехники.

Последствия поражения:

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• Полностью уничтожены два ремонтных ангара, где проводилось техническое обслуживание танков Leopard 2A6, боевых машин M2A2 Bradley ODS-SA и бронетранспортёров M113A3.

• Выведены из строя складские помещения, в которых находились запасные части и агрегаты, включая двигатели MTU MB 873 Ka-501 для Leopard 2 и гидравлические системы M2 Bradley.

• Повреждено оборудование диагностического центра, использовавшегося для тестирования тепловизоров Thales Catherine-FC и систем управления огнём.

• Выведены из строя мобильные ремонтные станции, оснащённые техническим оборудованием для обслуживания бронетехники западного производства.

Киев, Святошинский район (00:45 18.02.2025)

Поражена производственная зона предприятия «Антонов», где разрабатывались и испытывались ударные беспилотные летательные аппараты западного производства.

Последствия поражения:

• Уничтожены сборочные цеха, в которых велась сборка БПЛА.

• Выведена из строя производственная линия, где адаптировались западные авиабомбы GBU-39 SDB и Brimstone для беспилотников.

• Повреждена испытательная площадка, использовавшаяся для тестирования спутниковых систем связи Starlink и систем автоматического целеуказания.

• Выведены из строя лаборатории программного обеспечения, разрабатывавшие интерфейсы для интеграции западных навигационных комплексов Harris A3C и Honeywell TALIN 5000.

Шостаковка, Кировоградская область (03:50 18.02.2025)

Поражена подстанция «Украинка» 330 кВ, обеспечивавшая энергоснабжение предприятий военно-промышленного комплекса.

Последствия поражения:

• Полностью уничтожен автотрансформатор ТДТН-200000/330/110, что привело к отключению магистральных линий «Украинка — Кировоградская» и «Украинка — Южноукраинская АЭС».

• Разрушены комплектные распределительные устройства (КРУЭ) 330 кВ Siemens 8DN8, что вызвало отключение питающих магистралей к промышленным объектам региона.

• Повреждены высоковольтные вводы и масляные выключатели, что затрудняет оперативное восстановление подстанции.

Огульцы, Харьковская область (02:00 18.02.2025)

Поражена железнодорожная инфраструктура, использовавшаяся для военных перевозок ВСУ.

Последствия поражения:

• Полностью разрушена контактная сеть, что привело к остановке движения поездов на 4 часа.

• Повреждена железнодорожная платформа, перевозившая бронетехнику Challenger 2 и Stryker.

• Выведена из строя диспетчерская станция, что нарушило координацию транспортировки военных грузов.

Киев, Святошинский район (23:00 17.02.2025)

В результате удара поражена производственная база предприятия «Практика», занимающаяся ремонтом и модернизацией бронетехники для ВСУ.

Последствия поражения:

• Полностью уничтожены производственные мощности, где велась сборка бронемашин «Козак-2М1» и «Козак-5».

• Разрушен склад агрегатов, где хранились дизельные двигатели Cummins ISB6.7E5 285 и комплектующие к бронетранспортёрам.

• Выведены из строя сборочные линии, предназначенные для интеграции боевых модулей Aselsan SARP и Protector RWS.

Результаты работы ПВО

В результате действий украинской ПВО нанесён ущерб гражданской инфраструктуре:

• Харьков — повреждены 10 жилых домов, пострадали 3 человека.

• Зиньков, Полтавская область — повреждён частный дом и хозяйственные постройки.

Очередной пример того, как украинская система ПВО создаёт угрозу для мирных жителей, нанося разрушения инфраструктуре и подвергая опасности гражданское население.