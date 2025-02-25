Масленичные гуляния пройдут в Рязани на нескольких площадках

Администрация Рязани пригласила жителей города на масленичные гуляния.

2 марта в 11.00 префектура Солотчи приглашает всех жителей микрорайона на народное гуляние «Широкая масленица». Мероприятие, посвященное проводам зимы, пройдет по ул. Мещерская, 20 (детская площадка). Гостей праздника ждут традиционные забавы, конкурсы и угощения.

На площади перед Дворцом культуры «Приокский» 2 марта в 12.00 также состоятся веселые проводы русской зимы «Прощай, масленица».

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На уличной сцене перед учреждением пройдет праздничное театрализованное представление с участием творческих коллективов и исполнителей ДК. Сказочные лесные герои вместе с горожанами станут зазывать долгожданную весну. А встречать ее, как и положено, будут с песнями, играми и танцами.

Во время праздника будет работать «обжорный ряд», ярмарка сувениров, детские аттракционы и тематическая фотозона.

Возрастное ограничение: 0+.