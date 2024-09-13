Пятница, 13 сентября, 2024

Mash: военные освободили еще четыре населенных пункта в Курской области

Автор: powder

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Вооруженные силы России освободили еще четыре населенных пункта в Курской области, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, речь идет о хуторе Покровский, селах Дарьино, Толстый Луг и Снагость.

«Утром морпехи и бойцы 51-го ГПДП водрузили там российский триколор», – говорится в публикации.

Кроме того, российские военные второй день штурмуют село Любимовка, взятие которого и хутора Зеленый Шлях позволит отрезать ВСУ от значительной части снабжения.

Идут бои в районе населенных пунктов Обуховка, Мартыновка, Фанасеевка, Уланки и Погребки.

Минобороны пока официально не комментировало эту информацию. 

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