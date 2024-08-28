Mash: уничтожен первый украинский пилот F-16

Российские военные могли уничтожить первого украинского пилота пилот F-16, который более двух лет обучался истребителю, пишет Mash.

По его данным, погибший – подполковник Алексей Меся. Предположительно, 26 августа он был на аэродроме, где базировались американские истребители. В этот же день ВС России нанесли удар по военным и промышленным объектам в Ивано-Франковской области.

Вскоре о его гибели сообщил депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук, но затем удалил пост из соцсетей.

Минобороны России пока не комментировало эту информацию.