Мартовский коридор затмений 2025: что принесет, как пережить этот период

Наступивший март ознаменуется чередой значимых астрологических событий, которые могут спровоцировать временный хаос в жизни многих людей. В этот период нас ждут ретроградная Венера (с 2 марта по 13 апреля), ретроградный Меркурий (с 15 марта по 7 апреля) и коридор затмений, который продлится с 14 по 29 марта. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая и экстрасенс Аделина Панина.
Коридор затмений 2025: что нас ждет?
Мартовский коридор затмений ускорит все жизненные процессы, заставляя нас действовать решительно и преодолевать страхи. Этот период станет временем важных перемен: кто-то сделает скачок в карьере, кто-то решится на новый этап в отношениях, а кто-то наконец обратит внимание на очевидные знаки судьбы.
Коридор затмений начнется 14 марта 2025 года с полного лунного затмения в Деве и завершится 29 марта 2025 года частичным солнечным затмением в Овне. Первое событие затронет кармические уроки и окажет судьбоносное влияние, второе придаст внутреннюю силу для преодоления важных жизненных этапов. Особенно ощутимо эти две недели скажутся на представителях знаков Дева и Овен.
В целом коридор затмений принесет перемены, и большинство из них будут положительными, если вы готовы проявить смелость и решительность.
Влияние коридора затмений на знаки зодиака
☀️ Овны и Девы – находитесь в центре этих событий. Будьте особенно внимательны к своим мыслям и желаниям: решения, принятые сейчас, повлияют на ближайшие три–четыре месяца.
🌿 Львы, Раки и Весы – ваш период пройдет относительно спокойно. Вы сможете контролировать эмоции и сохранять стабильность.
🌊 Тельцы и Рыбы – придется покинуть зону комфорта и пробовать новые стратегии поведения. Чтобы справиться с дискомфортом, уделяйте внимание отдыху и релаксации, например, с помощью ароматических ванн.
🔮 Близнецы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Водолеи – вас ждут важные открытия и осознание неизбежных жизненных перемен.
Что можно делать в коридоре затмений?
✔ Заниматься духовными практиками и медитацией
✔ Очищать пространство от лишних вещей
✔ Практиковать позитивное мышление
✔ Избавляться от вредных привычек
✔ Уделять время творчеству
Чего лучше избегать?
❌ Принимать поспешные эмоциональные решения
❌ Делать операции и сложные косметологические процедуры
❌ Вступать в конфликты
❌ Подписывать важные документы
❌ Начинать новые дела
Так как этот период может быть напряженным, старайтесь разумно расходовать энергию и сохранять душевное равновесие.