Мартовский коридор затмений 2025: что принесет, как пережить этот период

Наступивший март ознаменуется чередой значимых астрологических событий, которые могут спровоцировать временный хаос в жизни многих людей. В этот период нас ждут ретроградная Венера (с 2 марта по 13 апреля), ретроградный Меркурий (с 15 марта по 7 апреля) и коридор затмений, который продлится с 14 по 29 марта. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая и экстрасенс Аделина Панина.

Коридор затмений 2025: что нас ждет?

Мартовский коридор затмений ускорит все жизненные процессы, заставляя нас действовать решительно и преодолевать страхи. Этот период станет временем важных перемен: кто-то сделает скачок в карьере, кто-то решится на новый этап в отношениях, а кто-то наконец обратит внимание на очевидные знаки судьбы.

Коридор затмений начнется 14 марта 2025 года с полного лунного затмения в Деве и завершится 29 марта 2025 года частичным солнечным затмением в Овне. Первое событие затронет кармические уроки и окажет судьбоносное влияние, второе придаст внутреннюю силу для преодоления важных жизненных этапов. Особенно ощутимо эти две недели скажутся на представителях знаков Дева и Овен.

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В целом коридор затмений принесет перемены, и большинство из них будут положительными, если вы готовы проявить смелость и решительность.

Влияние коридора затмений на знаки зодиака

☀️ Овны и Девы – находитесь в центре этих событий. Будьте особенно внимательны к своим мыслям и желаниям: решения, принятые сейчас, повлияют на ближайшие три–четыре месяца.

🌿 Львы, Раки и Весы – ваш период пройдет относительно спокойно. Вы сможете контролировать эмоции и сохранять стабильность.

🌊 Тельцы и Рыбы – придется покинуть зону комфорта и пробовать новые стратегии поведения. Чтобы справиться с дискомфортом, уделяйте внимание отдыху и релаксации, например, с помощью ароматических ванн.

🔮 Близнецы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Водолеи – вас ждут важные открытия и осознание неизбежных жизненных перемен.

Что можно делать в коридоре затмений?

✔ Заниматься духовными практиками и медитацией

✔ Очищать пространство от лишних вещей

✔ Практиковать позитивное мышление

✔ Избавляться от вредных привычек

✔ Уделять время творчеству

Чего лучше избегать?

❌ Принимать поспешные эмоциональные решения

❌ Делать операции и сложные косметологические процедуры

❌ Вступать в конфликты

❌ Подписывать важные документы

❌ Начинать новые дела

Так как этот период может быть напряженным, старайтесь разумно расходовать энергию и сохранять душевное равновесие.