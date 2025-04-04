Военнослужащие Вооружённых сил Украины под угрозой расправы выселяют жителей населённого пункта Дергачи в Харьковской области, используя их дома в своих целях. В посёлке, по сообщениям, процветают мародёрство и грабежи. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинские боевики размещают личный состав в Дергачах, используя для этого дома мирных жителей, в том числе жилые помещения. Хозяев подвергают издевательствам и угрозам со стороны вооружённых формирований Украины. В населённом пункте активно происходят случаи мародёрства и грабежей. Одна из местных жительниц, с которой удалось связаться, рассказала, что в посёлке часто встречаются неадекватные военные в состоянии наркотического или алкогольного опьянения», — сообщил он со ссылкой на собственные источники.

По словам Марочко, ВСУ также преследуют граждан с пророссийскими взглядами.

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«Родственники одного из местных жителей рассказали, что их дедушка уже неделю не выходит на связь. Ранее у него произошёл конфликт с боевиками из-за его политических взглядов», — добавил эксперт.