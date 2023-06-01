Четверг, 1 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

«Мармакс» открыла продажи в новом жилом комплексе «Медный»

7info

Пресс-служба девелоперской компании «Мармакс» сообщила о старте реализации новой резиденции бизнес-класса «Медный». Она находится в самом центре Рязани, на улице Пролетарская, 15, и станет проектом, завершающим облик квартала, застраиваемого девелопером с целью создания новой архитектурной достопримечательности города.

Резиденция «Медный» органично вписывается в складывающуюся архитектурную концепцию квартала, а фасадное остекление добавит эстетики, надежности и энергоэффективности. На территории проекта будет реализован двор-сад с ландшафтным дизайном, детскими площадками и зоной воркаут, а также в комплексе появится подземный паркинг в том числе с гостевыми местами.

На первых этажах комплекса расположатся все необходимые бытовые сервисы, магазины и кофейни. Инфраструктурную составляющую дополнят коворкинг, в котором удобно работать и проводить совещания, детская игровая с возможностью организации мастер-классов, а также собственный тренажерный зал.

Отдельное внимание девелопер уделил созданию лобби, которые будут представлять собой просторные помещения с дизайнерской мебелью, картинами художников, малыми архитектурными формами и панорамными окнами.

«Помимо функциональных планировок, учитывающих предпочтения каждой из возможных аудиторий, в проекте будут представлены эксклюзивные лоты. В них входят пентхаусы с каминами и высокими потолками, квартиры с видом на Рязанский кремль, а также лоты с террасами, — отмечает Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс». – В качестве дополнительных опций комфорта можно выделить удобные колясочные с контролем доступа, а также специальный душ для питомцев, расположенный в лобби».

Примечательна и транспортная доступность проекта – на машине до центральных улиц города можно добраться всего за несколько минут, не более 7 минут пешей прогулки займет маршрут до главной туристической улицы города, а за 10 минут можно дойти до городских парков, Лыбедского бульвара и знаменитых памятников архитектуры.

Также в рамках благоустройства придомовой территории девелопером будут выполнены ландшафтные работы, включающие восстановление сквера со стороны улицы Чапаева – асфальт в этой локации будет заменен на клинкерную брусчатку. Стоит отметить, что аналогичные работы уже проведены в проектах «Достояние» на Пролетарской, 17 и «Голландия» на Касимовском шоссе.

«Мармакс» открыла продажи в новом жилом комплексе «Медный»
«Мармакс» открыла продажи в новом жилом комплексе «Медный»
«Мармакс» открыла продажи в новом жилом комплексе «Медный»

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

116 водителей наказали в Рязани за неправильную тонировку 31 мая

За такие нарушения граждане могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ и получить штраф в размере 500 рублей.

Лучшие дни для стрижки в июне 2023 года

Специалист рекомендует идти в парикмахерскую 1, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 22, 25, 30 июня.

Троица 2023: какого числа отмечают, смысл и традиции праздника

День Святой Троицы отмечается на пятедесятый день после праздника Великой Пасхи. Поэтому Пятидесятница — второе название большого православного торжества. В 2023 году Троица приходится на 4 июня.

В Рязани ищут очевидцев ДТП с самодельным мотоциклом

19-летний рязанец после столкновения попал в больницу.

Уфолог Уваров назвал дату возможного контакта с инопланетянами

По словам специалиста, о появлении тех, кого мы называем инопланетянами, он предупреждал в книге, выпущенной в 2013 году.

Депутат Госдумы предложил конфисковывать у россиян дроны

Изъятие дронов у всех россиян – мера избыточная, а над конфискацией их у тех, кто нарушает закон, задуматься можно.

Юрист SuperJob рассказал, может ли работодатель отказать в ежегодном отпуске

Чтобы проверить, не относитесь ли вы к числу тех, кто может брать отпуск в любое время, читайте статью Александра Южалина, руководителя юридической практики в SuperJob.

Губернатор Малков посетил Рязанский дом ребёнка

Губернатор Рязанской области Павел Малков в День защиты детей навестил ребятишек в Рязанском доме ребёнка.

Гладков сообщил последние данные об эвакуации шебекинцев

Пост в телеграм-канале глава региона разместил 1 июня в 12.54.

Супрун обсудил сохранность рязанских дорог с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Костюченко

31 мая в рамках рабочей поездки министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун встретился с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Игорем Костюченко.

В областном центре будут работать трудовые отряды подростков ТОП.Рязань

Трудовые отряды подростков – это одно из направлений общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»

Июнь в «М5 Молл»: День защиты детей, бесплатные праздники и конкурс рисунков

Первый летний месяц в рязанском ТРЦ «М5 Молл» – это время ярких и по-настоящему летних мероприятий.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации