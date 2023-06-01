«Мармакс» открыла продажи в новом жилом комплексе «Медный»

Пресс-служба девелоперской компании «Мармакс» сообщила о старте реализации новой резиденции бизнес-класса «Медный». Она находится в самом центре Рязани, на улице Пролетарская, 15, и станет проектом, завершающим облик квартала, застраиваемого девелопером с целью создания новой архитектурной достопримечательности города.

Резиденция «Медный» органично вписывается в складывающуюся архитектурную концепцию квартала, а фасадное остекление добавит эстетики, надежности и энергоэффективности. На территории проекта будет реализован двор-сад с ландшафтным дизайном, детскими площадками и зоной воркаут, а также в комплексе появится подземный паркинг в том числе с гостевыми местами.

На первых этажах комплекса расположатся все необходимые бытовые сервисы, магазины и кофейни. Инфраструктурную составляющую дополнят коворкинг, в котором удобно работать и проводить совещания, детская игровая с возможностью организации мастер-классов, а также собственный тренажерный зал.

Отдельное внимание девелопер уделил созданию лобби, которые будут представлять собой просторные помещения с дизайнерской мебелью, картинами художников, малыми архитектурными формами и панорамными окнами.

«Помимо функциональных планировок, учитывающих предпочтения каждой из возможных аудиторий, в проекте будут представлены эксклюзивные лоты. В них входят пентхаусы с каминами и высокими потолками, квартиры с видом на Рязанский кремль, а также лоты с террасами, — отмечает Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс». – В качестве дополнительных опций комфорта можно выделить удобные колясочные с контролем доступа, а также специальный душ для питомцев, расположенный в лобби».

Примечательна и транспортная доступность проекта – на машине до центральных улиц города можно добраться всего за несколько минут, не более 7 минут пешей прогулки займет маршрут до главной туристической улицы города, а за 10 минут можно дойти до городских парков, Лыбедского бульвара и знаменитых памятников архитектуры.

Также в рамках благоустройства придомовой территории девелопером будут выполнены ландшафтные работы, включающие восстановление сквера со стороны улицы Чапаева – асфальт в этой локации будет заменен на клинкерную брусчатку. Стоит отметить, что аналогичные работы уже проведены в проектах «Достояние» на Пролетарской, 17 и «Голландия» на Касимовском шоссе.