Марина Кадырова рассказала о плюсах появления Касимовского округа

Спустя полтора месяца после создания в Рязанской области Касимовского муниципального округа жители и представители власти подводят первые итоги объединения. По словам Марины Кадыровой, начальника Новодеревенского территориального отдела, изменения уже приносят свои плоды.

Одним из главных результатов объединения стало создание территориальных отделов, которые объединили несколько городских и сельских поселений. Это позволило перейти к одноуровневой системе управления.

«Те вопросы, которые раньше решались на местах, теперь решаются централизовано. Например, работа с нормативными документами стала более эффективной», — отметила Кадырова.

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Объединение также позволило более справедливо распределять финансовые ресурсы между населёнными пунктами. Теперь у каждого из них есть возможность участвовать в программах благоустройства.

«Яркий пример — централизованная замена ламп уличного освещения и контракт на опиловку аварийных деревьев и расчистку от кустарников. Это стало возможным благодаря общему бюджету», — пояснила начальник территориального отдела.