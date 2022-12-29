Мария Захарова: Украина продолжает последовательную линию на фальсификацию собственной истории

Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой о борьбе на Украине с историческими памятниками.

Украина продолжает последовательную линию на фальсификацию собственной истории, разрушение и подмену исторической памяти своего народа. Одной из составляющих такого деструктивного курса стала борьба с памятниками, многие из которых были установлены десятилетия назад предками тех, кто сегодня присвоил себе право уничтожать это наследие.

Очередь дошла и до ликвидации памятников тем выдающимся деятелям, которые способствовали процветанию и могуществу Российского государства, в состав которого входила и территория нынешней Украины, отстаивали его независимость в борьбе с внешними врагами столетия назад.

29 декабря 2022 года, под покровом ночи, подобно преступникам – именно ими и являются те, кто выступает против исторической правды, – был демонтирован памятник «Основателям Одессы», посвященный Екатерине II и ее сподвижникам.

Но жалкая выходка безумствующих русофобов не изменит того факта, что именно Екатерине II Одесса обязана своим существованием.

История этих мест, как и вся история Украины, неотъемлема от российской, а любые попытки киевского режима её переписать обречены на провал.