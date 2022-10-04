Мария Захарова объяснила министру иностранных дел Дании ситуацию со взрывом газопроводов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вечером 4 октября опубликовала в телеграме большой пост с обращением к министру иностранных дел Дании.

Гадкую и противозаконную позицию в связи со взрывами на нитках газопровода «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» занимают власти Дании, в исключительной экономической зоне которой, близ о.Борнхольм, в ночь на 26 сентября была осуществлена диверсия.

Во-первых, министр иностранных дел этой страны Йеппе Кофод дал команду своим представителям в Нью-Йорке отказаться от участия в созванном Россией 30 сентября специальном заседании СБ ООН, на котором и предполагалось предметно обсудить ситуацию.

Во-вторых, в интервью СМИ господин Кофод объяснил это неучастие тем, что Россия якобы пытается «задать курс обсуждению диверсии… и отвлечь внимание от событий на Украине». Датский министр дошёл до того, что обвинил российскую сторону в «распространении ложной информации о якобы причастности Запада к подрыву газопроводов» (!). Кроме того, он заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

Ну что же, господин Кофод, давайте разбираться.

Россия привела исключительно факты и прямые цитаты заявлений на высшем и высоком уровнях (раз, два, три), указывающие на заинтересованность ряда иностранных государств, в первую очередь США, в уничтожении газопроводов. Только прямая речь, цитаты и даты. Россия вообще начала что-либо говорить на этот счёт только после того, как член Европарламента от Польши, бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский в своих соцсетях сразу же после обнаружения последствий взрывов публично поблагодарил США за произошедшее на российских газопроводах. Польша, как и Дания, является членами военного блока НАТО, силы которого полностью контролируют морскую зону, где пролегают газопроводы. Там же регулярно происходят учения военно-морских сил натовцев. А всего через несколько дней после диверсии на газопроводах глава Минобороны США Л.Остин восторгался инновационными возможностями американских подводных беспилотников. На этом фоне уже в самих Штатах раздаются голоса экспертов и представителей истеблишмента в пользу вероятной причастности спецслужб этой страны к совершенным диверсиям. Например, бывший сенатор Ричард Блэк высказался без обиняков: «Канцлер Германии Шольц, кажется, проявляет очень мало преданности или привязанности к немецкому народу и не беспокоится об угрозе финансовой стабильности, с которой они сталкиваются. Под его руководством они перекрыли поставки природного газа, и я, честно говоря, не могу себе представить, чтобы он позволил ЦРУ или согласился с ЦРУ уничтожить немецкие газопроводы. И в то же время, я не думаю, что США сделали бы это без его согласия».

Кстати, можно ли у Дании поинтересоваться, «какой курс задал» Копенгаген в выяснении правды о т.н. деле Скрипалей? А Британия, США, все остальные члены НАТО, которые в первую же неделю после случившегося нашли виноватого в виде России и наказали высылкой российских дипломатов? Вы тогда что-то сказали о безосновательности заявлений Терезы Мэй в парламенте на этой счет?

Нет, Ваша страна только поддакивала.

А по другим вопросам, когда обвинения в адрес России и других стран сыпались как из ведра, без какой-либо доказательной базы? Напомните, что например, говорил Запад о провокации в сирийской Думе и кого обвинил?

Между прочим, с критикой позиции Кофода выступили, что характерно, ведущие датские юристы-международники, которые отметили, что в международном праве не существует норм, позволяющих отстранить Россию, как собственника газопроводов, от расследования.