Вторник, 29 октября, 2024
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Мария Захарова назвала ошибку США, которую нельзя повторять России

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Алексей Самохин
Мария Захарова, фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Мария Захарова в комментарии телеканалу «Царьград» заявила, что Россия должна избегать ошибок, допущенных США.

В первую очередь, считает дипломат, необходимо «называть вещи своими именами». Захарова подчеркнула, что речь идёт о торговой войне, которую США ведут против России под видом санкций. Она отметила, что для Америки это вопрос выживания: «Не с точки зрения уничтожения нас, а для того, чтобы самим выжить».

Комментируя финансовую ситуацию, Захарова указала, что госдолг США на начало октября достиг 33,4 триллиона долларов, что ставит страну в позицию банкрота. При этом, по мнению дипломата, власти избегают честного обсуждения проблемы, скрывая её за отвлекающими темами, такими как вопросы прав человека и свободы слова.

США, считает Захарова, стали заложниками собственной идеологии и используют важные социальные темы, включая международный терроризм и права человека, как инструменты для манипуляции.

— У них это электоральная галочка. Как, так сказать, с людьми поиграться. И таких вещей очень много, которые они используют как манипуляцию общественным сознанием, а не как повод для серьёзнейшего разговора, — цитирует «Царьград» Захарову.

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