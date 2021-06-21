Мамы Рязанской области поборются за грант на открытие своего дела

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12 июля в Рязанской области стартует федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Мамы, которые хотят открыть свое дело, смогут бесплатно пройти тренинг и получить необходимые знания в области менеджмента, финансов и маркетинга.

Прием заявок на бесплатное бизнес-обучение продлится до 5 июля. Чтобы успешно пройти отбор и стать участницей программы, нужно заполнить анкету и подробно описать свой будущий бизнес-проект. По итогам рассмотрения заявок в интенсиве примут участие до 35 женщин. Кроме базовых знаний в области предпринимательства каждая их них получит возможность выиграть денежный грант на реализацию своей бизнес-идеи от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее».

Возможность заняться собственным бизнесом рассматривают 67% женщин в России, при этом 88% считают, что у них отсутствуют стартовые финансовые возможности, а 82% – не могут начать свой бизнес из-за нехватки знаний.

Программа стартовала в 2013 году по инициативе благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее». Сейчас программа реализуется благотворительным фондом, Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и банком «Открытие». В 2019 году программа «Мама-предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

За несколько лет в программе приняли участие более 5600 женщин по всей России. По результатам оценки программы, более 30% выпускниц регистрируют и успешно развивают свой бизнес.

В Рязанской области программа проходит при поддержке Правительства Рязанской области, Министерства промышленности и экономического развития Рязанской области, центра «Мой бизнес».

Наталья Ларионова, статс-секретарь, заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП»

Самореализация – это, безусловно, один из главных факторов успешной и полноценной жизни современной женщины. В программе «Мама-предприниматель» мы стараемся показать, что начать собственное дело и совмещать его с заботой о семье – не настолько сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд. По сути, мы даем алгоритм действий для старта, раскрываем секреты мира бизнеса, даем возможность действовать и идти вперед!.

Анна Сошинская, президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее»:

В прошлом году мы провели исследование среди российских мам-предпринимательниц и выяснили, что более половины опрошенных считают свой бизнес успешным. Мы очень рады, что благодаря программе «Мама-предприниматель» таких женщин с каждым годом становится больше. Мы помогаем мамам не только обучиться основам предпринимательства, но и успешно интегрироваться в бизнес-среду своего региона, реализовать свои самые смелые идеи. Успехи наших участниц — главный показатель, что программа развивается в нужном направлении.

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:

Начиная свое дело, важно иметь возможность обратиться за советом и получить знания от профессионалов. Для женщин с детьми это бывает особенно сложно, так как они не могут посвящать самообразованию и развитию бизнеса все свое время. Программа «Мама-предприниматель» может стать отличным бизнес-помощником для многих женщин.

Мамы со всей Рязанской области могут подать заявку на бесплатное обучение на сайте mama-predprinimatel.ru до 5 июля 2021 года. К участию в программе приглашаются женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, которые только планируют открыть свое дело или занимаются бизнесом не более года. Жюри отберет 35 лучших заявок, авторы которых будут приглашены в Рязань на обучение предпринимательству.

За пять дней интенсива участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: познакомятся с основами ведения бизнеса, научатся разрабатывать и презентовать собственный бизнес-проект. Тренеры программы обучат начинающих бизнесвумен необходимым навыкам: поиску ниши и разработке концепции продукта, выстраиванию маркетинга и продвижения, расскажут о финансовых и юридических нюансах ведения предпринимательской деятельности. В завершение курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурсе проектов. Реализацию лучшей идеи профинансирует фонд Amway «В ответе за будущее», выделив победительнице грант в размере 100 000 рублей.

Подать заявки на участие в этом году можно до 5 июля здесь.