Вторник, 23 мая, 2023
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Малков: То, что сделано в Торговом городке, надо наполнять жизнью и смыслом

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Фото с сайта правительства Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков во время заседания правительства региона зачитал обращение жительницы Рязани Маргариты, которая попросила быстрее открыть торговлю на территории Торгового городка.

Председатель комитета инвестиций и туризма Дмитрий Нефедов доложил о том, что благоустройство основной территории городка планируется закончить к 1 июня текущего года. С этого времени торговый городок откроется для посетителей. В этот день пройдет первое мероприятие «Лето в Торговом городке». Его организует Центр развития креативных индустрий. Торговля на объектах, принадлежащих частным собственникам, не ограничена и в настоящее время ведется.

Благоустройство подъездных аллей, по которым передвигается строительная техника, будет завершено после окончательного восстановления всех павильонов.

Заместитель председателя правительства области Артем Никитин добавил, что реконструкция торговых павильонов продолжится. Проработано наполнение каждого из них. 1 июня запустят в работу половину объектов. К концу следующего года реконструкцию павильонов полностью завершат. В течение всего лета по пятницам и выходным дням в Торговом городке будут проводиться массовые мероприятия, в рамках которых предполагается размещение торговли в соответствии с тематикой мероприятий.

Губернатор отметил высокие темпы работ по восстановлению территории Торгового городка.

«Я был там в воскресенье. Работы идут полным ходом и практически завершены. Уже в июне откроем его для посетителей, — сказал Павел Малков. — Это скорее начало работы, нежели его завершение. Во-первых, то, что сделано в Торговом городке, надо наполнять жизнью и смыслом. Во-вторых, надо и дальше активно реконструировать и вводить в строй новые павильоны, создавать новые продукты, услуги, новые интересные локации. В целом это будет одно из знаковых мест Рязани и одним из элементов большого пешеходного маршрута».

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