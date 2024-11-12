Малков: Рязанская полиция – это профессионализм и ответственность

Рязанская полиция – это профессионализм и ответственность. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе торжественного собрания, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, которое прошло в региональном УМВД России 11 ноября.
В мероприятии участвовали главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, Вице-губернатор Артем Бранов, Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, начальник УМВД по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, представители ветеранских организаций, сотрудники подразделений рязанской полиции.
Павел Малков от имени всех жителей области поблагодарил собравшихся за добросовестную службу, преданность долгу, стране и региону.
В ходе мероприятия было зачитано поздравление с профессиональным праздником Министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
Начальник управления МВД по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай поблагодарил весь личный состав и ветеранов за добросовестную службу. Отдельную признательность выразил родным и близким сотрудников полиции, которые поддерживают их в любой ситуации.
За образцовую службу и высокий профессионализм, выдающиеся заслуги в осуществлении деятельности органов правопорядка ряд полицейских отмечены государственными, региональными и ведомственными наградами. Состоялся концерт, подготовленный творческими коллективами региона и культурного центра регионального УМВД.