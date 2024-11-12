Малков: Рязанская полиция – это профессионализм и ответственность

Рязанская полиция – это профессионализм и ответственность. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе торжественного собрания, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, которое прошло в региональном УМВД России 11 ноября.

В мероприятии участвовали главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, Вице-губернатор Артем Бранов, Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, начальник УМВД по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, представители ветеранских организаций, сотрудники подразделений рязанской полиции.

Павел Малков от имени всех жителей области поблагодарил собравшихся за добросовестную службу, преданность долгу, стране и региону.

«Рязанская полиция – это профессионализм и ответственность. Сотрудники УМВД успешно решают абсолютно все поставленные задачи. Их много, постоянно добавляются новые, время сейчас непростое. На вас – обеспечение безопасности и правопорядка, борьба с преступностью, наркоманией, коррупцией, выполнение специальных задач в горячих точках, профилактика правонарушений абсолютно во всех сферах жизни, – подчеркнул Губернатор. – По многим вопросам работаем вместе. И цель у нас одна – это спокойствие и безопасность в нашем регионе».

В ходе мероприятия было зачитано поздравление с профессиональным праздником Министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Начальник управления МВД по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай поблагодарил весь личный состав и ветеранов за добросовестную службу. Отдельную признательность выразил родным и близким сотрудников полиции, которые поддерживают их в любой ситуации.

За образцовую службу и высокий профессионализм, выдающиеся заслуги в осуществлении деятельности органов правопорядка ряд полицейских отмечены государственными, региональными и ведомственными наградами. Состоялся концерт, подготовленный творческими коллективами региона и культурного центра регионального УМВД.