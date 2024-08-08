Четверг, 8 августа, 2024

Малков рассказал о 30 новых общественных пространствах в Рязанской области

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязанской области в 2024 году появится 30 новых общественных пространств, написал в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, площадки будут сделаны благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В муниципалитетах области появятся новые парки и скверы, набережные, зоны отдыха.

В Рязани продолжится обновление популярных у горожан локаций: Лесопарка, Черезовских прудов в Дашково-Песочне. Места отдыха расширились, там появились прогулочные зоны, освещение, видеонаблюдение.

По проектам этого года работы завершены в Касимове, Клепиковском, Шацком, Скопинском и Касимовском районах, отмечает Павел Малков.

Кроме того, благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Сасове появится набережная реки Сасовка, в Шацке — многофункциональное пространство на центральной площади.

Губернатор отметил, что Рязанская область активно пользуется возможностями федерального проекта, чтобы сделать удобные и современные территории для удобства жителей.

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