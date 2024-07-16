Малков раскритиковал организацию пляжного отдыха в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков выразил недовольство тем, как организован пляжный отдых в регионе. На заседании правительства он назвал работу в этом направлении неудовлетворительной.

По словам губернатора, из-за отсутствия системного подхода ряд пляжей вообще не открылись, а некоторые начали работать только к середине лета. В частности, разрешение Роспотребнадзора на открытие пляжей на озёрах Уржинском и Ласковском было получено только 11 июля, хотя места отдыха были готовы еще в начале июня.

Павел Малков поручил своему заместителю Анне Росляковой лично проконтролировать ситуацию и представить реестр пляжей, планы их развития и четкие сроки начала работы к следующему сезону.