Малков поручил главврачам подготовить план развития медучреждений

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл встречу с главными врачами больниц. Ранее своё намерение встретиться с руководителями с рязанских медучреждений он высказал на одном из заседаний регионального правительства. Встреча состоялась 25 июля.

В своём tg-канале Малков пишет: не раз говорил, что здравоохранение – это мой личный приоритет. Продолжаем закупать современное оборудование и транспорт, строим и ремонтируем здания, развиваем медицинскую информационную систему и многое другое. Но ничего не изменится, если не поменять подходы. Часто проблемы лежат на поверхности и не требуют серьёзного финансирования. Очереди, неухоженные палаты, невежливое отношение. Главврачи прекрасно знают все проблемы своих учреждений. Но в одинаковых условиях справляются по-разному.

Глава региона обратил внимание на положительные примеры. Например, в городской детской поликлинике №1 поменяли подход к профилактическим осмотрам детей. В первой женской консультации сделали уютные помещения, удобную навигацию и регистратуру. В ОКБ им. Семашко запустили проект «Хирургия одного дня» и теперь оперируют пациентов с катарактой в дневном стационаре.

— Наши врачи, фельдшеры, медсёстры и санитары каждый день спасают жизни и сохраняют здоровье рязанцев. За что им огромная благодарность. При этом зачастую они перегружены непрофильными задачами из-за непродуманной организации работы. Каждое медучреждение должно подготовить план своего развития, меры по созданию комфортной среды для сотрудников и пациентов. Необходимо непрерывное улучшение всех процессов. Минздрав и представители РязГМУ будут консультировать и помогать на каждом этапе. Рассчитываю на личную вовлеченность каждого главного врача, — заявил Малков.

Он также заявил, что недопустимым вещи в медучреждениях будут жёстко пресекать. Среди них — передача информации об умерших ритуальным агентствам, навязывание услуг коммерческих медорганизаций, разные формы поборов.

— Встречи в таком формате обязательно продолжим, будем отмечать прогресс каждого учреждения. Руководители медучреждений должны помнить, что они не только врачи, но и пациенты. И должны смотреть на свои учреждения глазами пациентов, — отметил губернатор.