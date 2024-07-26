Малков поручил главврачам подготовить план развития медучреждений

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл встречу с главными врачами больниц. Ранее своё намерение встретиться с руководителями с рязанских медучреждений он высказал на одном из заседаний регионального правительства. Встреча состоялась 25 июля.
В своём tg-канале Малков пишет: не раз говорил, что здравоохранение – это мой личный приоритет. Продолжаем закупать современное оборудование и транспорт, строим и ремонтируем здания, развиваем медицинскую информационную систему и многое другое. Но ничего не изменится, если не поменять подходы. Часто проблемы лежат на поверхности и не требуют серьёзного финансирования. Очереди, неухоженные палаты, невежливое отношение. Главврачи прекрасно знают все проблемы своих учреждений. Но в одинаковых условиях справляются по-разному.
Глава региона обратил внимание на положительные примеры. Например, в городской детской поликлинике №1 поменяли подход к профилактическим осмотрам детей. В первой женской консультации сделали уютные помещения, удобную навигацию и регистратуру. В ОКБ им. Семашко запустили проект «Хирургия одного дня» и теперь оперируют пациентов с катарактой в дневном стационаре.
Он также заявил, что недопустимым вещи в медучреждениях будут жёстко пресекать. Среди них — передача информации об умерших ритуальным агентствам, навязывание услуг коммерческих медорганизаций, разные формы поборов.