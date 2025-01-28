Вторник, 28 января, 2025
5.1 C
Рязань
Фото: https://web.telegram.org/a/#-1001799703404
Власть и политика

Малков обсудил развитие энергоузлов для крупных инвестиционных проектов с руководителем ПАО «Россети Центр»

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с руководителем ПАО «Россети Центр» Борисом Эбзеевым. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Потребление мощностей в Рязанской области постоянно увеличивается. Для нас важно обеспечить жителей и предприятия надёжным электроснабжением. Совместно с «Россети Центр» системно развиваем инфраструктуру», — отметил Павел Малков.

В прошлом году филиалу «Рязаньэнерго» было передано 237 бесхозных сетевых объектов, с их помощью сможем повысить качество обслуживания сетей. Также обсудили развитие энергоузлов для крупных инвестиционных проектов: агропромышленного парка «Александро-Невский» и индустриального парка «М5 Рязань».

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.