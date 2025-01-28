Малков обсудил развитие энергоузлов для крупных инвестиционных проектов с руководителем ПАО «Россети Центр»

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с руководителем ПАО «Россети Центр» Борисом Эбзеевым. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Потребление мощностей в Рязанской области постоянно увеличивается. Для нас важно обеспечить жителей и предприятия надёжным электроснабжением. Совместно с «Россети Центр» системно развиваем инфраструктуру», — отметил Павел Малков.

В прошлом году филиалу «Рязаньэнерго» было передано 237 бесхозных сетевых объектов, с их помощью сможем повысить качество обслуживания сетей. Также обсудили развитие энергоузлов для крупных инвестиционных проектов: агропромышленного парка «Александро-Невский» и индустриального парка «М5 Рязань».