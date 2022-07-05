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Вторник, 5 июля, 2022

Малков назвал сильные качества нового вице-губернатора Рязанской области

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7info

Малков назвал сильные качества нового вице-губернатора Рязанской области

Артём Бранов, фото: Росстат

Новый вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов умеет серьёзный управленческий опыт работы как на региональном уровне, так и в федеральных ведомствах. Об этом написал врио губернатора региона Павел Малков.

Напомним, распоряжение о назначении Бранова подписано 5 июля, сегодня чиновника представили коллегам на заседании регионального правительства.

— Перфекционист, добивается высоких результатов. Сделал возглавляемую им региональную сеть МФЦ одной из лучших в стране, — написал Малков.

Врио губернатора попросил своего первого заместителя активно включиться в работу. Бранову поручено контролировать строительство ключевых объектов, заниматься повышением эффективности работы муниципальных и государственных учреждений, предприятий.

— С каждым из них надо предметно разбираться, предлагать план развития, чтобы вывести деятельность на новый уровень, — пояснил врио главы региона.

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