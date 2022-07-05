Малков назвал сильные качества нового вице-губернатора Рязанской области

Новый вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов умеет серьёзный управленческий опыт работы как на региональном уровне, так и в федеральных ведомствах. Об этом написал врио губернатора региона Павел Малков.

Напомним, распоряжение о назначении Бранова подписано 5 июля, сегодня чиновника представили коллегам на заседании регионального правительства.

— Перфекционист, добивается высоких результатов. Сделал возглавляемую им региональную сеть МФЦ одной из лучших в стране, — написал Малков.

Врио губернатора попросил своего первого заместителя активно включиться в работу. Бранову поручено контролировать строительство ключевых объектов, заниматься повышением эффективности работы муниципальных и государственных учреждений, предприятий.