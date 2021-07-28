Мальчика, пострадавшего в аварии у «Некоторого царства», выписали из детской ОКБ

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Двухлетнего мальчика, который пострадав в ДТП на трассе Рязань — Спас-Клепики рядом с развлекательным комплексом «В некотором царстве», выписали из больницы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Ребёнок находился в одном из автомобилей, которые оказались буквально смяты при столкновении. Жизнь малышу спасло детское кресло.

С места аварии пострадавшего доставили в Детскую ОКБ в Рязань. У .юного пациента диагностировали перелом лучевой кости, ушиб лёгких. Но самым тяжёлым было кровоизлияние и ушиб головного мозга. Это состояние вызывает отек мозга и может привести к летальному исходу.

Нейрохирурги удалили гематому, затем начались восстановительные процедуры. Ребёнок лежал в реанимации, врачи боролись за жизнь мальчика. Помимо лечения, необходимого в реанимации, ребенок получал магнитотерапию, массаж, лечебную физкультуру.

Поправился ребёнок довольно быстро, его уже выписали из больницы.