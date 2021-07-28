16.8 C
Рязань
Среда, 28 июля, 2021
На главнуюНовости РязаниНовости медицины
Новости РязаниНовости медицины

Мальчика, пострадавшего в аварии у «Некоторого царства», выписали из детской ОКБ

7info
Мальчика, пострадавшего в аварии у «Некоторого царства», выписали из детской ОКБ
- Advertisement -

Двухлетнего мальчика, который пострадав в ДТП на трассе Рязань — Спас-Клепики рядом с развлекательным комплексом «В некотором царстве», выписали из больницы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Ребёнок находился в одном из автомобилей, которые оказались буквально смяты при столкновении. Жизнь малышу спасло детское кресло.

С места аварии пострадавшего доставили в Детскую ОКБ в Рязань. У .юного пациента диагностировали перелом лучевой кости, ушиб лёгких. Но самым тяжёлым было кровоизлияние и ушиб головного мозга. Это состояние вызывает отек мозга и может привести к летальному исходу.

Нейрохирурги удалили гематому, затем начались восстановительные процедуры. Ребёнок лежал в реанимации, врачи боролись за жизнь мальчика. Помимо лечения, необходимого в реанимации, ребенок получал магнитотерапию, массаж, лечебную физкультуру.

Поправился ребёнок довольно быстро, его уже выписали из больницы.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]