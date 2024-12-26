В зоне СВО погиб майор Колесников из Рязани, прошедший Чечню

Во время проведения специальной военной операции получил ранение и скончался в госпитале рязанец Юрий Викторович Колесников (02.04.1973, г. Рязань — 25.01.2024). Об этом сообщает проект «Народная энциклопедия „Весь Ряжск“».

Родители Юрия из села Подвислово Ряжского района. Вместе со старшим братом Геннадием он проводил каникулы в селе у бабушки с дедушкой. Там же познакомился со своей будущей женой Мариной.

Дедушка Юрия Викторовича, Колесников Иван Никитович, родной брат Героя Великой Отечественной войны Колесникова Семёна Никитовича, подвиги которого произвели настолько сильное впечатление, что оба брата, Юрий и Геннадий, решили посвятить себя службе в армии.

Геннадий после окончания мореходного училища служил на подводной лодке, затем вышел на пенсию. Юрий закончил в Рязани военное училище связи, служил в Ленинградской области. Дослужился до звания майора, принимал участие в боевых действиях в Чечне.

Военный, вышедший на пенсию, в августе 2022 года ушёл добровольцем на СВО. 13 января 2024 года на территории ЛНР получил осколочное ранение при сбросе с вражеского беспилотника. 25 января скончался от ран.

Похоронили Колесникова на кладбище села Подвислово.