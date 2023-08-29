Вторник, 29 августа, 2023
На главнуюНовости мира

Майнинг планируют признать отраслью промышленности

7info

Добычу криптовалют предложили признать экономической деятельностью и установить для подобных предприятий промышленный код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). С такой инициативой крупнейший игрок рынка РФ, оператор центров обработки данных BitRiver обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову (документ есть у «Известий»).

ОКВЭД — это код деятельности, который ИП или компания выбирает при регистрации.

Если идею примут к реализации, то государственные решения, актуальные для промышленности, начнут действовать и для добычи криптовалют. Это поможет развитию майнинга и позволит правильно установить налогообложение в этой сфере, отметил директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.

Предложение поддержал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Инициатива уже направлена на согласование в правительство, сообщил «Известиям» депутат. По его словам, отторжения идеи не было.

Указание кода войдет в предложенный законопроект о майнинге, который также регулирует налогообложение этой сферы, отметил депутат. Он добавил: документ могут принять уже в осеннюю сессию, тогда он заработает со следующего года.

Присвоение кодов ОКВЭД для майнинга возможно при наличии регулирования этой сферы с описанием количественно-качественных характеристик вида деятельности, отметили в пресс-службе Минэкономразвития.

Установление кода будет означать, что власти признали наличие рынка добычи криптовалют и установили контроль за ним, сообщил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

29 августа отключат холодную воду на окраине Рязани

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе сотрудников «Водоканала».

Ушёл из жизни рязанский тележурналист Владимир Бочков

Его православные программы вошли в золотой фонд рязанской журналистики.

Жителя Рязани оштрафовали за самовольное подключение газовой колонки

По заявлению «Рязаньгоргаз» собственник квартиры, допустивший самовольное подключение газового оборудования, привлечен к административной ответственности.

30 жителей Турлатова обратились к медикам после выбросов

По данным экологов, среди пациентов — 8 детей и подростков.

Мэрия Рязани заключила контракт на ремонт пострадавшего от хлопка газа дома

Хлопок бытового газа в жилом доме случился 9 декабря 2022 года. Часть квартир оказалась повреждена, часть дома разрушена.

Мужчина погиб в Рязани при падении с 5-го этажа на улице Гагарина

Личность погибшего, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Популярный астролог назвала даты рождения людей, для кого ретроградный Меркурий станет роковым

Кому ретроградный Меркурий готовит важнейшие изменения?

Что ни в коем случае нельзя делать 31 августа? Приметы на последний день лета

Постарайтесь доделать все неоконченные «летние» дела. Осень не ждёт!

Министром ТЭК и ЖКХ Рязанской области станет Артём Уворвихвост

Министром ТЭК и ЖКХ Рязанской области станет 44-летний Артём Уворвихвост, сообщает «Медиа Рязань».

В Скопинском районе прошли торжественные мероприятия в честь Дня шахтера

Горняков Скопинского района поздравили с Днем шахтера.

Мэрия сообщила об отключении холодной воды на 8 улицах Рязани

29 августа с 9:30 до 17:00 будет отключена подача холодной воды на 8 улицах Рязани.

Чемпион мира по дайвингу нырнул в 135-метровую впадину в поисках россиянки

К операции по поискам пропавшей матери четверых детей из Петербурга присоединился чемпион мира по дайвингу Ахмед Габр, сообщил телеграм-канал Mash на мойке. Спортсмен исследовал впадину, куда погружалась семейная пара. «Вчера я погрузился на 135 метров, искал ее именно там, где мне сказали, что она пропала. К сожалению, мы ее...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации