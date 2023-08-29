Майнинг планируют признать отраслью промышленности

Добычу криптовалют предложили признать экономической деятельностью и установить для подобных предприятий промышленный код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). С такой инициативой крупнейший игрок рынка РФ, оператор центров обработки данных BitRiver обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову (документ есть у «Известий»).

ОКВЭД — это код деятельности, который ИП или компания выбирает при регистрации.

Если идею примут к реализации, то государственные решения, актуальные для промышленности, начнут действовать и для добычи криптовалют. Это поможет развитию майнинга и позволит правильно установить налогообложение в этой сфере, отметил директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.

Предложение поддержал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Инициатива уже направлена на согласование в правительство, сообщил «Известиям» депутат. По его словам, отторжения идеи не было.

Указание кода войдет в предложенный законопроект о майнинге, который также регулирует налогообложение этой сферы, отметил депутат. Он добавил: документ могут принять уже в осеннюю сессию, тогда он заработает со следующего года.

Присвоение кодов ОКВЭД для майнинга возможно при наличии регулирования этой сферы с описанием количественно-качественных характеристик вида деятельности, отметили в пресс-службе Минэкономразвития.

Установление кода будет означать, что власти признали наличие рынка добычи криптовалют и установили контроль за ним, сообщил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.