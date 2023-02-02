Магнитные бури в феврале 2023 года: как вспышки на солнце повлияют на россиян?

Специалисты составили календарь магнитных бурь на февраль 2023 года. Прогнозируется сразу несколько неспокойных периодов, когда вспышки на солнце повлияют не только на настроение, но и на самочувствие людей.

Последний месяц зимы запомнится сразу несколькими сильными магнитными бурями. Первая из них бушует уже сейчас. Продлится она до 3 февраля, сила ударов составит 4 балла. 4 февраля солнечная активность ослабнет, сила ударов – 3 балла.

Следующая магнитная буря ожидается с 7 по 10 февраля. Вновь ожидаются сильные удары мощностью до 4 баллов. В эти дни метеозависимым людям стоит держать при себе лекарства, улучшающие самочувствие. Также стоит уменьшить физическую активность и больше отдыхать.

Очередное волнение на солнце придётся на 12 и 13 февраля. По силе оно будет не столь велико (мощность – 3 балла), но изменения в настроении вы всё-таки можете почувствовать.

С 22 по 24 февраля прогнозируется последняя в феврале магнитная буря, её пик придется на 23 число. В праздничный день сила ударов может достигнуть рекордных 5 баллов.

Россиянам советуют в дни магнитных бурь соблюдать режим отдыха и работы, правильно питаться, оградить себя от нервных потрясений и волнений. Также стоит держать под рукой лекарства, которые помогают справиться с головной болью, повышением или повышением артериального давления.