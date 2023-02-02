Четверг, 2 февраля, 2023
Kate

Магнитные бури в феврале 2023 года: как вспышки на солнце повлияют на россиян?

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Специалисты составили календарь магнитных бурь на февраль 2023 года. Прогнозируется сразу несколько неспокойных периодов, когда вспышки на солнце повлияют не только на настроение, но и на самочувствие людей.

Последний месяц зимы запомнится сразу несколькими сильными магнитными бурями. Первая из них бушует уже сейчас. Продлится она до 3 февраля, сила ударов составит 4 балла. 4 февраля солнечная активность ослабнет, сила ударов – 3 балла.

Следующая магнитная буря ожидается с 7 по 10 февраля. Вновь ожидаются сильные удары мощностью до 4 баллов. В эти дни метеозависимым людям стоит держать при себе лекарства, улучшающие самочувствие. Также стоит уменьшить физическую активность и больше отдыхать.

Очередное волнение на солнце придётся на 12 и 13 февраля. По силе оно будет не столь велико (мощность – 3 балла), но изменения в настроении вы всё-таки можете почувствовать.

С 22 по 24 февраля прогнозируется последняя в феврале магнитная буря, её пик придется на 23 число. В праздничный день сила ударов может достигнуть рекордных 5 баллов.

Россиянам советуют в дни магнитных бурь соблюдать режим отдыха и работы, правильно питаться, оградить себя от нервных потрясений и волнений. Также стоит держать под рукой лекарства, которые помогают справиться с головной болью, повышением или повышением артериального давления.

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