Магнитная буря на Земле достигла уровня G2: возможны перебои в связи и энергетике

Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G2, что соответствует «умеренному» уровню по пятибалльной шкале геомагнитных возмущений. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), пишет ТАСС.

Ранее о начале слабого возмущения геомагнитного поля сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Сейчас ситуация ухудшилась, буря достигла уровня, который может повлиять на работу ряда систем.

Уровень G2 означает вероятность следующих последствий:

возможные сбои в работе энергетических систем, особенно на высоких широтах;

перебои в радионавигации и нарушения в высокочастотной радиосвязи;

наблюдение полярных сияний до широты 50 градусов.

Для сравнения, шкала магнитных бурь варьируется от G1 («слабая») до G5 («экстремально сильная»). Уровень G2 считается умеренным, но всё же способен вызвать ощутимые проблемы в работе инфраструктуры.

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Эксперты рекомендуют операторам систем связи и навигации учитывать текущие геомагнитные возмущения для минимизации их возможного воздействия.