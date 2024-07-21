«М5 Молл» приглашает в детскую мастерскую «Сделай сам» и на познавательные выставки для всей семьи

«М5 Молл» представляет афишу на предстоящие выходные: детская мастерская «Сделай сам» и много познавательных выставок для всей семьи.

20 июля в «М5 Молл» откроет двери необычная мастерская «Сделай сам». В ней каждый маленький гость под руководством наставника сможет освоить навыки рисования на воде по технике «эбру», научиться модному мастерству по раскрашиванию кепок в собственном дизайне, а также нарисовать яркие картины непривычными красками – цветным песком.

Начало: 14:30. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

В «М5 Молл» начала работу новая «Выставка животных», где гости смогут увидеть экзотических для средней полосы представителей фауны: кенгуру, павлина, игуан, крокодилова каймана, желтого питона и императорского удава, необычную обезьянку – Обыкновенную игрунку и много других необычных животных, о которых можно узнать только из атласов о живой природе нашей планеты.

Новая «Выставка животных» работает в «М5 Молл» до 2 сентября. Время работы: с 11:00 до 19:00, помещение напротив магазина «Котофей», вход №2. Вход платный. Возрастное ограничение: 0+.

Также продолжают работать в «М5 Молл» выставки для всей семьи: «База роботов» для любителей современных технологий, «Живые тропики» с уникальными и редкими обитателями тропической фауны, а также «Шатер бабочек» с изящными и яркими насекомыми.

Выставки «Живые тропики», «Шатер бабочек» и «База роботов» будут работать в «М5 Молл» до 4 августа. Место расположения: в помещении у входа №6. Возрастное ограничение: 0+. Вход платный.

Более подробно о мероприятиях и событиях «М5 Молл» можно узнать

на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: «ВКонтакте»

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