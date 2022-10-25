«М5 Молл» приглашает на бесплатный детский праздник «Веселый цирк»

Все дети любят цирк. Потому что цирк – это всегда радость, возможность удивляться и только положительные эмоции. В субботу, 29 октября, ТРЦ «М5 Молл» готов поделиться праздничным настроением и приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей в гости на бесплатный праздник «Веселый цирк».

У каждого ребенка в этот день будет возможность из обычного зрителя превратиться в самого настоящего циркового артиста. На молловском «манеже» дети смогут попробовать себя в роли жонглеров, акробатов и силачей, попытаются пробраться сквозь «огненные» кольца, научатся выполнять несложные фокусы, познакомятся с цирковыми собачками и их безупречным выступлением, а также узнают основы грамотной работы с животными от слоненка Дамбо.

Субботнее представление «Веселый цирк» начнётся в 15:00. Молловская «цирковая арена» расположена в зоне Трех фонтанов.

Возрастное ограничение 0+

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