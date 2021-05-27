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Николай Любимов встретился с активистами Путятинского района в четверг, 27 мая. Важные вопросы по дальнейшему развитию муниципалитета обсудили в селе Песочня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Улица Радищева в населенном пункте признала победителем конкурса по благоустройству в номинации «Лучшая улица». Работы на участке проводят сами жители: оформляют цветники, устанавливают малые архитектурные формы. Благодаря населению на улице отреставрировали обелиск в память о погибших в ВОВ односельчанах.

Глава региона поблагодарил жителей за активную позицию и вручил старосте села Надежде Виловатой знак Губернатора Рязанской области «125 лет со дня рождения Сергея Есенина».

Губернатор также обсудил перспективы дальнейшего благоустройства населенного пункта. Жители попросили отремонтировать улицу Радищева.

Николай Любимов поручил главе администрации Путятинского района Валерию Рябкову подготовить необходимую проектно-сметную документацию с тем, чтобы дорогу можно было включить в соответствующую программу.

Губернатор также провел встречу с депутатами органов местного самоуправления, членами фракции «Единая Россия» Путятинского района. Говорили о газификации, ремонте дорог, социальных объектов и других актуальных вопросах для муниципального образования.