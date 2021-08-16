Любимов рассказал о планах по обновлению региональной сферы образования

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Николай Любимов рассказал о ближайших планах по обновлению образовательной сферы. О возможностях региона он рассказал в понедельник, 16 августа, на педагогическом форуме.

Губернатор отметил, что в последние годы сделано многое для повышения качества образования и укрепления необходимой инфраструктуры.

— Сегодняшним школьникам предстоит продолжить работу, направленную на процветание и динамичное развитие нашей страны, приумножение ее достижений, постоянное улучшение качества жизни людей. Именно поэтому дети и молодежь – наш главный ресурс. Они должны иметь максимум возможностей для того, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, в первую очередь за счет получения качественного образования, – сказал Николай Любимов.

Глава региона отметил, что только в этом году удалось привлечь из федерального бюджета 2,5 млрд рублей. Это позволит построить три современные школы, отремонтировать часть действующих, открыть свыше 900 дополнительных мест в детсадах, создать школьные кванториумы и усилить профориентационную работу.