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Понедельник, 16 августа, 2021
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Любимов рассказал о планах по обновлению региональной сферы образования

Елена Лобанова
Любимов рассказал о планах по обновлению региональной сферы образования
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Николай Любимов рассказал о ближайших планах по обновлению образовательной сферы. О возможностях региона он рассказал в понедельник, 16 августа, на педагогическом форуме. 

Губернатор отметил, что в последние годы сделано многое для повышения качества образования и укрепления необходимой инфраструктуры. 

— Сегодняшним школьникам предстоит продолжить работу, направленную на процветание и динамичное развитие нашей страны, приумножение ее достижений, постоянное улучшение качества жизни людей. Именно поэтому дети и молодежь – наш главный ресурс. Они должны иметь максимум возможностей для того, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, в первую очередь за счет получения качественного образования, – сказал Николай Любимов.

Глава региона отметил, что только в этом году удалось привлечь из федерального бюджета 2,5 млрд рублей. Это позволит построить три современные школы, отремонтировать часть действующих, открыть свыше 900 дополнительных мест в детсадах, создать школьные кванториумы и усилить профориентационную работу. 

— Мы планируем обновить материально-техническую базу всех государственных образовательных учреждений региона, отремонтировать спортзалы, приобрести школьные автобусы. Будет продолжено внедрение цифровой образовательной среды, создание безопасных и комфортных условий в школах и детских садах, – заключил Любимов.

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