Любимов прокомментировал массовое ДТП на мосту в Рязани

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов на страницах соцсетей высказался по поводу массового ДТП с автобусом в Рязани.

Аварию на мосту через Трубеж глава региона назвал страшной. В ней пострадали девять человек, среди них годовалый малыш.

Губернатор пообещал разобраться в причинах – проверки начались. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, ДТП случилось в понедельник, 12 апреля. Водителю маршрутки стало плохо за рулём, автобус стал неуправляемым и врезался в попутные автомобили.

Один из пассажиров сумел вывернуть руль, чтобы транспортное средство не упало с моста, иначе последствия ДТП были бы гораздо серьёзнее.