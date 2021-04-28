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Среда, 28 апреля, 2021
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Любимов поздравил рязанских врачей скорой помощи с профессиональным праздником

Елена Лобанова
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Во среду, 28 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил врачей скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Слова благодарности сказали и волонтеры.  

Глава региона отметил, что день работника скорой помощи утвердили в знак уважения к тем, кто первый вступает в борьбу за жизнь людей. 

— В самых сложных ситуациях вы держали себя достойно и профессионально, проявляли глубокие знания, ответственность и героизм. Рискуя собой, вы ежедневно спасаете тысячи горожан. При этом сохраняете милосердие, терпение и доброту, — подчеркнул Николай Любимов. 

Губернатор отметил, что продолжит оказывать скорой всю возможную поддержку. Уже в этом году автопарк станций Рязанской области обновят или дополнят. 

В конце своего поздравления Николай Любимов за большой вклад в работу, верность врачебном долгу и высокий профессионализм вручил отличившимся медикам знаки губернатора за помощь в борьбе с COVID-19. 

Сотрудников скорой медицинской помощи поздравили и волонтеры. Врачам они вручили торт и мандариновое дерево. Во дворе центральной станции активисты сделали из красных нитей символ скорой — красный крест.

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