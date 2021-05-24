Любимов посетил рязанский приборный завод

— Это дает возможность уверенно двигаться вперед. Коллектив завода и в дальнейшем будет делать всё от него зависящее для того, чтобы предприятие развивалось, развивался Рязанский регион, обеспечивалась обороноспособность страны, – подчеркнул Виноградов.