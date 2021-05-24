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В понедельник, 24 мая, Николай Любимов посетил рязанский приборный завод. Губернатор поздравил гендиректора предприятия с юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В честь 55-летия глава региона вручил Борису Виноградову почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью».
Гендиректора завода Борис Виноградов подчеркнул важность партнерских отношений между предприятием и правительством.
По словам гендиректора, такое взаимодействие помогает своевременно решать все проблемы.