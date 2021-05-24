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Понедельник, 24 мая, 2021
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Любимов посетил рязанский приборный завод

Елена Лобанова
Фото пресс-службы правительства Рязанской области
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В понедельник, 24 мая, Николай Любимов посетил рязанский приборный завод. Губернатор поздравил гендиректора предприятия с юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

В честь 55-летия глава региона вручил Борису Виноградову почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью». 

— Приборный завод выпускает современную инновационную продукцию как для нужд оборонного комплекса России, так и гражданского назначения. На ГРПЗ работают лучшие кадры региона, высококлассные специалисты, которые нужны нашей стране, чтобы оставаться суверенным, технологически передовым государством, — сказал Николай Любимов.

Гендиректора завода Борис Виноградов подчеркнул важность партнерских отношений между предприятием и правительством. 

— Это дает возможность уверенно двигаться вперед. Коллектив завода и в дальнейшем будет делать всё от него зависящее для того, чтобы предприятие развивалось, развивался Рязанский регион, обеспечивалась обороноспособность страны, – подчеркнул Виноградов. 

По словам гендиректора, такое взаимодействие помогает своевременно решать все проблемы.

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