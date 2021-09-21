Любимов поблагодарил рязанцев, проголосовавших на выборах

На заседании правительства во вторник, 21 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов подвёл итоги завершившегося голосования и поблагодарил жителей региона, принявших в нём участие.

Напомним, выборы в Госдуму РФ проходили 17, 18 и 19 сентября. Кроме этого, в регионе проводили ещё 99 кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Любимов отметил, что голосование прошло спокойно, организованно и в рамках правового поля. Существенных нарушений не допущено.

Губернатор поблагодарил тех, кто обеспечивал избирательный процесс, безопасность и соблюдение санитарных норм на участках, а также наблюдателей и волонтёров. Также благодарность он выразил рязанцам, которые пришли голосовать.