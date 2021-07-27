Любимов оценил эффективность работы ЦУР

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В понедельник, 26 июля, Николай Любимов ознакомился с деятельностью центра управления регионом и оценил эффективность проведенной работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

ЦУР предназначен для эффективного взаимодействия органов власти и населения. Они отслеживают жалобы жителей в социальных сетях и помогают оперативно найти ответ.

— Центр отрабатывает процессы и механизмы, оптимизирует деятельность органов власти. Работа сотрудников ЦУРа очень важна. Они помогают укреплять обратную связь с людьми. Кроме того, информация ЦУРа помогает нам определить, где, в каком муниципальном образовании какие, по мнению жителей, существуют конкретные проблемы, — отметил Николай Любимов.

За время работы центра в Рязанской области оптимизировали работу с обращениями граждан в соцсетях. На сегодняшний день максимальное время для ответа сократили с 51 до 42 часов, время ожидания ответа — с почти 10 до 7 часов, средний уровень удовлетворенности ответами власти повысили с 81% до 89.