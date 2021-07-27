Любимов оценил эффективность работы ЦУР

В понедельник, 26 июля, Николай Любимов ознакомился с деятельностью центра управления регионом и оценил эффективность проведенной работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
ЦУР предназначен для эффективного взаимодействия органов власти и населения. Они отслеживают жалобы жителей в социальных сетях и помогают оперативно найти ответ.
За время работы центра в Рязанской области оптимизировали работу с обращениями граждан в соцсетях. На сегодняшний день максимальное время для ответа сократили с 51 до 42 часов, время ожидания ответа — с почти 10 до 7 часов, средний уровень удовлетворенности ответами власти повысили с 81% до 89.