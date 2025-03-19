Луганский академический театр кукол посетит Касимов с гастролями. Показы пройдут 25 марта на сцене Дворца культуры.

Театр привезет две постановки. В 16:00 покажут «Дюймовочку» (3+). Это сказка о маленькой девочке, которая неожиданно оказалась одна в большом море жизни. Лишь безграничная материнская любовь и поддержка помогли героине преодолеть все сложности, выпавшие на ее долю. Продолжительность представления − 40 минут.

Второй спектакль пройдет в 13:00 «Мама для мамонтёнка» (3+). Однажды в холодной Антарктиде, среди снега и льда, на свет появился мамонтёнок, который, подобно любому малышу, нуждался в маминой заботе и любви. Но как найти маму, если мамонты давно вымерли?! По совету мудрого Дядюшки Моржа, малыш отправляется в опасное путешествие на другой континент. Здесь его обязательно будет ждать мама! «Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети». Продолжительность спектакля 45 минут.