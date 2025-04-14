Лучшие шутки о Рязани с открытия нового сезона Рязанской лиги КВН

16 команд нашего города и не только выступили на сцене Рязанского дворца молодежи 12 апреля в рамках открытия нового сезона Официальной Рязанской лиги КВН. Несмотря на то, что на сей раз к нам приехали гости и из Москвы, и из Егорьевска, и даже из Гжели, а может именно поэтому, одной из самых популярных тем для шуток стали особенности нашего региона. Представляем самые искрометные из них.
Первыми заговорили о Рязани на сцене ребята из команды «Тушите свет» города Гжель:
– Что, настолько плохо связь ловит?
– Конечно, мы же в Рязани!
За ними, что сразу прослеживается, следовал уже наш, известный и любимый «Кларнет Клары», который был немного не в себе, потому что «в Карасе что-то подливают в чай».
«Время первых», в свою очередь, давили на больное в номере с нелепым ограблением:
– Всем стоять, это Московское шоссе!
Команда «Собаки Павлова» не поленилась и сочинила целую песню о праздновании дня медицинского работника в Рязани:
– Светофоры, дайте выйти,
Едет скорая на вызов,
Кто-то на Почтовой задыха-ет-ся!
Есть магнезия в шприце,
Есть водичка в клизме,
Росгвардеец быстро оклима-ет-ся!
Как, впрочем, и ребята из «Двенадцати» МГУ им. Ломоносова, только о наших районах:
– Я никогда не бывал в Недостоево ночью,
И пешком не бродил через Канищево,
Соколовку я обходил стороною,
Через Рощу я точно не попрусь!
Наконец, участники «Полбатона» удивились собственному новаторству со словами: «Что-то новое в Рязани, и даже не губернатор» и посмеялись над нашим ФК, стоило в чисто мужской коллектив заявиться девушке:
– Ты умнеешь, ты не куришь, ты не пьешь, а ты сгоняй мне за водичкой.
– Парни, как на тренировке ФК «Рязань»!
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