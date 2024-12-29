Лучшие дни января: советы нумеролога для гармонии и удачи

Январь — месяц, который ассоциируется с неспешностью и умиротворением. Это идеальное время для того, чтобы провести дни с семьёй, попробовать новые блюда, погрузиться в любимые фильмы и позволить себе расслабиться. Чтобы сделать январские дни ещё более приятными и продуктивными, нумеролог Ирина Лидерман выделила лучшие даты месяца для разных занятий.

01, 10, 19 и 28 января: расслабление и время с близкими

Эти дни идеально подходят для семейных встреч и приятного отдыха. Позвольте себе заниматься ничегонеделанием, как говорят итальянцы, «dolce far niente». Однако обратите внимание на своё внутреннее состояние: если вы чувствуете лёгкое беспокойство, это может быть сигналом, что вы отклоняетесь от своего пути. Попробуйте осознать, что вызывает эти ощущения.

02, 11, 20 и 29 января: активность и новые начинания

Прекрасное время для активных действий. Начните что-то новое — спорт, хобби или даже перемены в окружении. Любая инициатива, начатая в эти дни, будет успешной.

Совет: закрепите свои желания с помощью материального объекта. Это может быть маленький предмет, например, брелок или украшение, которое будет символизировать вашу цель.

03, 12, 21 и 30 января: порядок и забота о себе

Эти дни идеально подходят для уборки и наведения порядка, особенно если сделать это вместе с семьёй или детьми. Можно превратить уборку в игру или соревнование. Не обязательно устраивать генеральную уборку — достаточно заняться мелкими задачами.

Иллюстрация: DALL E

Также это удачное время для ухода за собой: спа-процедуры, массаж или просто расслабление. Всё, что вы сделаете для себя, принесёт максимум пользы.

04, 13, 22 и 31 января: общение и гармония

Эти даты отлично подходят для общения с родными и друзьями. Старайтесь быть доброжелательными и отпустить обиды. Входите в эти дни с позитивными мыслями и новыми энергиями.

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05, 14 и 23 января: романтика

Посвятите эти дни своему партнёру. Устройте романтический вечер вдвоём или выберитесь на природу. Водные процедуры, такие как бассейн или расслабляющая ванна, будут особенно уместны.

06, 15 и 24 января: мудрость и реализация планов

Эти дни подойдут для того, чтобы проявить терпение, мудрость и воплотить ранее задуманные планы. Привыкните к новой практике: думать — и сразу действовать. Это поможет не откладывать идеи в долгий ящик.

07, 16 и 25 января: забота и благотворительность

Рождество и Татьянин день отмечаются под энергией сострадания и милосердия. Это дни, когда важно проявить заботу о других, заняться благотворительностью или поддержать кого-то из близких. Также это удачный период для финансовых вопросов, связанных с выполнением ранее оговорённых обязательств.

08, 17 и 26 января: завершение дел

Хорошее время для завершения начатого: проектов, планов или старых идей. Также эти дни подходят для обучения, передачи знаний и накопления опыта.

Если в отношениях накопились недосказанности, сейчас можно мягко и честно обсудить их, избегая конфликтов. Это поможет избавиться от эмоционального груза прошлого года.

09, 18 и 27 января: целостность и вдохновение

Эти даты подарят ощущение внутренней гармонии и единства с близкими. Вспомните о своих давних мечтах и увлечениях. Освободив место в голове для новых идей, реализуйте свои желания самым наилучшим образом.

Полезный совет от нумеролога

Пишите даты с нулём, например, 01, 02, 03. Считается, что ноль символизирует вибрацию тишины и гармонии, что помогает сохранить внутренний покой и баланс.

Пусть январь станет для вас месяцем вдохновения, заботы о себе и новых возможностей!